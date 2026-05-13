Трампа призвали отказаться от Пакистана

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм выступил с резкой критикой в адрес Пакистана, поставив под сомнение его роль посредника между Вашингтоном и Тегераном. По мнению политика, Исламабад фактически занимает сторону Ирана, что делает переговоры бессмысленными.

Линдси Грэм призвал Белый дом рассмотреть возможность смены посредника в диалоге с Ираном, заявив, что Пакистан является скорее союзником Тегерана. Он выразил крайнее недоверие пакистанской стороне. Грэм подчеркнул: нынешний формат взаимодействия не приносит результатов именно из-за позиции Исламабада.

Поводом для столь жестких высказываний стали данные о военном сотрудничестве двух стран. Грэм отметил: если информация о размещении иранских самолетов на пакистанских базах для защиты военных объектов Ирана подтвердится, это станет окончательным доказательством предвзятости Исламабада. «Я не доверяю Пакистану ни на йоту», - отрезал сенатор, добавив, что в сложившихся обстоятельствах США следует немедленно искать альтернативные каналы связи.

Линдси Грэм также эмоционально прокомментировал отсутствие прогресса в дипломатическом процессе. По его словам, «неудивительно, что эта чертова затея никуда не движется», так как выбранный посредник не заинтересован в продвижении интересов безопасности, которые преследуют США и их союзники. В связи с этим политик настаивает на пересмотре всей структуры переговоров, чтобы вывести их из тупика.