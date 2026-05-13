USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Крупный пожар в Баку: горевший склад принадлежит Kontakt Home. Поврежден и склад Birmarket
Новость дня
Крупный пожар в Баку: горевший склад принадлежит Kontakt Home. Поврежден и склад Birmarket

Коммуниста Самедова не пустили домой

Инара Рафикгызы
15:22 1593

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по уголовному делу бывшего председателя Совета старейшин Имишлинского района Салеха Самедова, расследование по которому велось в Службе государственной безопасности (СГБ).

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Лейлы Аскеровой-Мамедовой были уточнены анкетные данные обвиняемого, ему разъяснили его права и обязанности.

Защитник С.Самедова, принимая во внимание возраст и состояние здоровья своего подзащитного, ходатайствовал о замене избранной в его отношении меры пресечения в виде ареста на домашний арест.

Суд не счел ходатайство обоснованным на данном этапе.

Судебный процесс назначен на 20 мая.

С.Самедову предъявлены обвинения по статьям 179.3.2 (присвоение в крупном размере) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса. Санкции этих статей предусматривают лишение свободы на срок от 10 до 14 лет.

Отметим, что бывший председатель Совета старейшин Имишлинского района Салех Самедов в прошлом году в День Победы над фашизмом — 9 мая — выступил под флагом СССР с «Георгиевской лентой», считающейся символом российской империи, на груди. После этого скандала 13 мая Самедов был освобожден от должности председателя Совета старейшин Имишлинского района.

Спустя некоторое время также вскрылись коррупционные преступления С.Самедова.

Финал Кубка Азербайджана «Сабах» – «Зиря»: на кону трофей и судьба четырех клубов
Финал Кубка Азербайджана «Сабах» – «Зиря»: на кону трофей и судьба четырех клубов
17:06 236
Массированная атака на города Украины: есть жертвы
Массированная атака на города Украины: есть жертвы видео; обновлено 16:56
16:56 2752
Путину разрешили вводить войска в другие страны
Путину разрешили вводить войска в другие страны
16:24 1373
ВСУ подтвердили: атакованы НПЗ, нефтяной терминал, газоперерабатывающий завод
ВСУ подтвердили: атакованы НПЗ, нефтяной терминал, газоперерабатывающий завод видео; обновлено 16:08
16:08 6504
Новые жесткие меры Эмиратов против «Хезболлы»
Новые жесткие меры Эмиратов против «Хезболлы»
16:04 771
Трамп в Пекине
Трамп в Пекине видео
15:59 1276
И коммунисты ополчились на Пашиняна: унизил Москву
И коммунисты ополчились на Пашиняна: унизил Москву
15:39 1632
Коммуниста Самедова не пустили домой
Коммуниста Самедова не пустили домой
15:22 1594
Трампа призвали отказаться от Пакистана
Трампа призвали отказаться от Пакистана
15:06 1505
100 тысяч российских солдат бросают на критическое направление фронта
100 тысяч российских солдат бросают на критическое направление фронта
13:12 3867
Ультиматум Ирана США: Примите наши требования, иначе пожалеете...
Ультиматум Ирана США: Примите наши требования, иначе пожалеете... обновлено 14:18
14:18 4152

ЭТО ВАЖНО

Финал Кубка Азербайджана «Сабах» – «Зиря»: на кону трофей и судьба четырех клубов
Финал Кубка Азербайджана «Сабах» – «Зиря»: на кону трофей и судьба четырех клубов
17:06 236
Массированная атака на города Украины: есть жертвы
Массированная атака на города Украины: есть жертвы видео; обновлено 16:56
16:56 2752
Путину разрешили вводить войска в другие страны
Путину разрешили вводить войска в другие страны
16:24 1373
ВСУ подтвердили: атакованы НПЗ, нефтяной терминал, газоперерабатывающий завод
ВСУ подтвердили: атакованы НПЗ, нефтяной терминал, газоперерабатывающий завод видео; обновлено 16:08
16:08 6504
Новые жесткие меры Эмиратов против «Хезболлы»
Новые жесткие меры Эмиратов против «Хезболлы»
16:04 771
Трамп в Пекине
Трамп в Пекине видео
15:59 1276
И коммунисты ополчились на Пашиняна: унизил Москву
И коммунисты ополчились на Пашиняна: унизил Москву
15:39 1632
Коммуниста Самедова не пустили домой
Коммуниста Самедова не пустили домой
15:22 1594
Трампа призвали отказаться от Пакистана
Трампа призвали отказаться от Пакистана
15:06 1505
100 тысяч российских солдат бросают на критическое направление фронта
100 тысяч российских солдат бросают на критическое направление фронта
13:12 3867
Ультиматум Ирана США: Примите наши требования, иначе пожалеете...
Ультиматум Ирана США: Примите наши требования, иначе пожалеете... обновлено 14:18
14:18 4152
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться