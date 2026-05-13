Коммуниста Самедова не пустили домой

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по уголовному делу бывшего председателя Совета старейшин Имишлинского района Салеха Самедова, расследование по которому велось в Службе государственной безопасности (СГБ).

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Лейлы Аскеровой-Мамедовой были уточнены анкетные данные обвиняемого, ему разъяснили его права и обязанности.

Защитник С.Самедова, принимая во внимание возраст и состояние здоровья своего подзащитного, ходатайствовал о замене избранной в его отношении меры пресечения в виде ареста на домашний арест.

Суд не счел ходатайство обоснованным на данном этапе.

Судебный процесс назначен на 20 мая.

С.Самедову предъявлены обвинения по статьям 179.3.2 (присвоение в крупном размере) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса. Санкции этих статей предусматривают лишение свободы на срок от 10 до 14 лет.

Отметим, что бывший председатель Совета старейшин Имишлинского района Салех Самедов в прошлом году в День Победы над фашизмом — 9 мая — выступил под флагом СССР с «Георгиевской лентой», считающейся символом российской империи, на груди. После этого скандала 13 мая Самедов был освобожден от должности председателя Совета старейшин Имишлинского района.

Спустя некоторое время также вскрылись коррупционные преступления С.Самедова.