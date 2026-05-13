Новые руководители крупных медучреждений

Назначены новые руководители ряда медицинских учреждений.
Как сообщили haqqin.az в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB), директором Республиканского педиатрического центра назначен Эркин Рагимов, специалист по педиатрии Министерства здравоохранения.
Кроме того, назначен новый директор Республиканского эндокринологического центра — им стала Динар Гахраманова.
В Низаминский медицинский центр на должность заместителя директора и руководителя родильного дома назначена доктор медицинских наук профессор Фарах Гарагурбанлы. В Республиканский кожно-венерологический центр на должность заместителя директора и главного врача назначена кандидат медицинских наук Рахшанда Ахмедова.