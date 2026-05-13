Премьер Индии сократил свой кортеж вдвое

Премьер Индии Нарендра Моди распорядился сократить размер своего кортежа на 50% и увеличить использование электромобилей в целях экономии и снижения потребления топлива на фоне последствий энергокризиса из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишет India Today.

Распоряжение было передано Службе специальной охраны (Special Protection Group, SPG), отвечающей за безопасность премьера. При этом обязательные меры безопасности главы индийского правительства сокращены не будут.

Отмечается, что уменьшенные кортежи Моди были замечены во время его недавних поездок в штаты Гуджарат и Ассам. Кроме того, он призвал активнее использовать электромобили в составе кортежа, но распорядился не закупать для этого новые машины.