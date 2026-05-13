Институт образования пошел в регионы

Институт образования Азербайджанской Республики с целью расширения диалога с педагогическим сообществом в регионах начал серию встреч с учителями. Об этом сообщили в Институте образования.

Цель встреч – выслушать мнения учителей, работающих в регионах, относительно учебного процесса, ответить на их вопросы, обсудить существующие трудности. Первый этап встреч, которые будут регулярно организовываться в регионах, включает диалоги с учителями азербайджанского языка и начальной школы.

Первые встречи уже прошли в Губе и Гяндже. В ходе них состоялся обмен мнениями по содержанию учебников, применению методических средств, реализации учебного плана, механизмам оценивания и подходам, ориентированным на ученика. Учителя высказали свои предложения по более эффективной организации уроков, повышению успеваемости учащихся и укреплению сотрудничества между родителями и школой. Высказанные мнения и предложения обсуждались, также была предоставлена информация о мерах, принимаемых для поддержки профессионального развития учителей.