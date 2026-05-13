И коммунисты ополчились на Пашиняна: унизил Москву

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на пленарном заседании Госдумы потребовал прекратить принимать премьера Армении Никола Пашиняна в Москве. Это заявление прозвучало через несколько дней после того, как российский президент Владимир Путин сравнил происходящее в Армении с событиями в Украине.

Зюганов выступил в начале пленарного заседания Госдумы. «Все мог представить, кроме того, что из Еревана зазвучат голоса с угрозой обстреливать Красную площадь», — сказал он, не назвав Владимира Зеленского по имени, но явно имея в виду его выступление в Ереване. Украинский президент 4 мая на открытии саммита Европейского политического сообщества в армянской столице сказал, что россияне «боятся, что над Красной площадью будут жужжать дроны».

Зюганов по отношению к Зеленскому позволил себе следующее оскорбление: «Этот недоношенный, не поймешь, кто он».

«Возникает вопрос, почему они позволяют это в Ереване и почему Пашиняна принимают в Москве. Я настаиваю на том, чтобы больше этот деятель, как бы за него не проголосовали, больше не появлялся в нашей столице», — сказал Зюганов.

По его словам, армянский премьер нанес России унижение и оскорбление, больше которого «накануне великого праздника трудно себе представить».

Вчера спикер парламента Госдумы Вячеслав Володин заявил, что происходящее в Армении «невольно напоминает Евромайдан в Украине».