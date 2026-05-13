Китай нашел способ обойти свои санкции

Незадолго до вступления госсекретаря США Марко Рубио в должность в январе 2025 года власти Китая и официальные СМИ начали транслитерировать первый слог его фамилии через другой китайский иероглиф, который читается как «лу». Таким способом Пекин решил обойти собственные санкции, сказали AFP два дипломата.

Агентство поясняет, что Рубио был запрещен въезд в Китай, когда он еще был сенатором, но его фамилия была написана иным образом.

«Санкции направлены против слов и действий мистера Рубио в период его работы в качестве сенатора США в отношении Китая», — сказал изданию представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

Рубио вылетел в Китай вместе с президентом США Дональдом Трампом, несмотря на запрет въезда, подтвердили в Госдепартаменте.

Рубио был одним из основных авторов законопроекта Конгресса о санкциях против Китая за «нарушение Пекином прав мусульман-уйгуров». Китай эти обвинения отрицает. Также Рубио критиковал политику китайских властей по отношению к Тайваню и Гонконгу. На слушаниях по утверждению его кандидатуры на пост государственного секретаря он уделил много внимания Китаю, который назвал самым опасным противником США.