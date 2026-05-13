Новые жесткие меры Эмиратов против «Хезболлы»

16:04 773

Власти Объединенных Арабских Эмиратов объявили о расширении национального списка террористов, включив в него десятки частных лиц и организаций. Все они обвиняются в связях с ливанской группировкой «Хезболла», которая признана в Эмиратах террористической структурой.

Согласно официальному распоряжению, в санкционный перечень попали 21 гражданин Ливана и 21 организация, чьи активы на территории ОАЭ подлежат немедленной заморозке. Абу-Даби вменяет указанным лицам финансовую и коммерческую поддержку «Хезболлы». Об этом сообщило государственное информационное агентство Эмиратов WAM.

В опубликованных списках детально фигурируют имена 16 граждан и названия пяти ключевых организаций, при этом общее число субъектов, подпадающих под действие новых мер, составляет 42 позиции.

Решение властей ОАЭ накладывает жесткие обязательства на все финансовые и регулирующие органы страны. Согласно указу, банки и коммерческие предприятия обязаны выявить любые связи с лицами из списка и заблокировать их счета в течение 24 часов. В правительстве Эмиратов подчеркнули, что данные меры необходимы для обеспечения финансовой стабильности и безопасности.

Это не первый случай активного противодействия ливанской группировке со стороны Абу-Даби. В марте текущего года власти объявили об аресте пяти членов «террористической сети», деятельность которой курировал Иран. Тогда спецслужбы ОАЭ заявили, что целью ячейки был подрыв экономической безопасности государства.

Несмотря на официальные обвинения и заморозку активов, руководство «Хезболлы» продолжает отрицать наличие какой-либо оперативной или финансовой деятельности на территории Объединенных Арабских Эмиратов.

