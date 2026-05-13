Турок стал премьером в Германии

Члена партии «Зеленые» Джема Оздемира избрали новым премьер-министром немецкой земли Баден-Вюртемберг. На голосовании в ландтаге в Штутгарте его поддержали 93 депутата, 26 проголосовали против, еще четверо воздержались.

Оздемир стал первым главой земельного правительства с турецкими корнями в истории Германии. Он сменил Винфрида Кречмана, который уходит с поста после 15 лет у власти.

Оздемир также стал вторым премьер-министром от «Зеленых» в Германии после самого Кречмана. Правящая «зелено-черная» коалиция (объединение «Зеленых» и ХДС) в Баден-Вюртемберге располагает 112 голосами в парламенте.