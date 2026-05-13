«Чтобы наступило прекращение огня и открылся коридор к полноформатным ⁠мирным переговорам, как ‌об этом говорил президент (РФ Владимир Путин) в ‌июне позапрошлого года, выступая перед руководящим составом Министерства иностранных дел, президент ‌Зеленский должен отдать приказ вооруженным силам Украины прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, ‌покинуть территорию российских регионов», - заявил Песков.

Украина должна прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, чтобы открыть ‌путь к полноформатным мирным переговорам. Так сказал журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«В этот момент наступит прекращение огня, и ‌стороны спокойно смогут заняться переговорами, которые, кстати говоря, неизбежно будут очень сложными и будут содержать большое количество важных деталей», - добавил Песков.

На уточняющий вопрос о том, должны ли будут ВСУ покинуть территорию Запорожской и Херсонской областей, Песков рекомендовал «перечитать заявление президента Путина в Министерстве иностранных дел».

В июне 2024 года Владимир Путин называл условиями для прекращения огня вывод украинских войск из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ от вступления в НАТО. Владимир Зеленский назвал это предложение ультиматумом, которому нельзя доверять.

Президент РФ Владимир Путин сказал 9 мая, что, по его мнению, украинский конфликт подходит к концу. Американский ⁠лидер Дональд Трамп накануне также сказал, что конфликт ‌близится к завершению и что, ‌по его мнению, между Россией и Украиной будет достигнуто урегулирование.