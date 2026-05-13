Путину разрешили вводить войска в другие страны

Государственная Дума в среду во втором и третьем чтениях утвердила закон, который существенно расширяет полномочия президента России по использованию вооруженных сил за рубежом.

Согласно документу, который вносит поправки в федеральные законы «О гражданстве» и «Об обороне», отныне российский президент Владимир Путин сможет привлекать армию для «защиты граждан РФ» в случае «их ареста, удержания, уголовного и иного преследования» за рубежом.

Речь идет о случаях, когда россияне арестованы за границей судами, которые «наделены полномочиями без участия Российской Федерации», а также международными судебными органами, которые Россия не признает, говорится в пояснительной записке к закону.

Закон, принятый единогласно (384 депутата «за» при отсутствии голосовавших против или воздержавшихся), направлен на «усиление защиты российских граждан от неправомерных действий недружественных иностранных государств», пишет пресс-служба Госдумы.

Согласно действующей редакции федерального закона «О безопасности», президент имеет право отправить войска за рубеж в случае, если страны или международные органы принимают решения, «противоречащие интересам РФ».

Расширить полномочия Путина по зарубежному использованию армии российские власти решили после серии предупреждений от ведущих государств НАТО о том, что Кремль готовится к войне с одной или несколькими европейскими странами.

Летом глава немецкой разведки BND предупреждал о риске российской провокации в странах Балтии по сценарию аннексии Крыма, а в феврале датская разведка заявляла, что Россия способна начать масштабную войну в Европе в течение пяти лет.

Разведка США в марте 2026 года предупредила, что Путин может пойти на «сознательную эскалацию» конфликта в Украине вплоть до прямого столкновения с НАТО, в том числе с угрозой применения ядерного оружия.

По данным разведки Нидерландов (MIVD), Кремлю потребуется около года, чтобы накопить достаточно сил для «регионального конфликта» с НАТО. По оценке MIVD, целью возможного нападения России будет не военное поражение НАТО, а «политический раскол путем ограниченных территориальных приобретений», для которого Москва может прибегнуть к ядерному шантажу. В разведке не исключают, что для достижения этого результата Москва прибегнет к ядерному шантажу.

«Нулевая фаза» подготовки к такой войне в России уже началась, писали в октябре эксперты Института изучения войны (ISW). Об этом, по мнению ISW, свидетельствует реогранизация военных округов на западной границе страны, создание военных баз на границе с Финляндией, а также диверсии, вмешательство в работу средств РЭБ, глушение GPS, поджоги и провокации в воздухе.