Крупный пожар в Баку: горевший склад принадлежит Kontakt Home. Поврежден и склад Birmarket
В Азербайджанском медуниверситете приняли делегацию Bambino Gesu

В Азербайджанском медицинском университете (АМУ) состоялась встреча с делегацией педиатрической больницы Святого Престола Bambino Gesu, находящейся с официальным визитом в Баку.

Делегацию возглавлял президент больницы, профессор Тициано Онести; в ее состав также вошли директор по здравоохранению Массимилиано Рапони, руководитель клинического и исследовательского отдела по метаболическим заболеваниям Карло Дионизи Вичи и руководитель международной деятельности Сандро Кристальди.

На встрече ректор АМУ, профессор Герай Герайбейли ознакомил ватиканских гостей с масштабными реформами, проводимыми в нашей стране в целях устойчивого развития системы здравоохранения, а также с реализуемыми в этом направлении важными проектами.

Затронув тему глобального сотрудничества в сфере здравоохранения, в особенности в педиатрии, ректор подчеркнул, что международные связи имеют огромное значение для обеспечения динамичного развития систем здравоохранения различных стран, а также для обмена современными медицинскими знаниями, и отметил, что АМУ неизменно заинтересован в выстраивании подобных связей.

Президент больницы «Бамбино Джезу», профессор Тициано Онести, в свою очередь, рассказал о целях визита, обратил особое внимание на развитие международных связей в данной сфере и выразил готовность к сотрудничеству с Азербайджаном, в том числе с АМУ, в области педиатрии.

Затем гости ознакомились с презентационным видеороликом об истории создания и направлениях деятельности Азербайджанского медицинского университета.

После этого директор по здравоохранению Массимилиано Рапони выступил с развернутой презентацией об общей деятельности «Бамбино Джезу», академической среде и направлениях научно-медицинских исследований, а руководитель международной деятельности Сандро Кристальди — об истории создания больницы, этапах ее развития и международном сотрудничестве.

Руководитель клинического и исследовательского отдела по метаболическим заболеваниям Карло Дионизи Вичи в своей презентации подробно рассказал о метаболических заболеваниях, методах их диагностики и лечения, а также о возможностях сотрудничества с Азербайджаном и предложениях итальянской стороны по дальнейшему углублению взаимодействия.

После широкого обмена мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, а также по направлениям перспективного сотрудничества ватиканские гости посетили учебно-хирургическую клинику университета и ознакомились с условиями, созданными в отделении неонатологии.

