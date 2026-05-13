Азербайджан и bp будут вместе работать в Узбекистане

Британская компания bp присоединилась к Соглашению о разделе продукции (СРП) по шести нефтегазовым блокам в Северо-Устюртском регионе Узбекистана. Как сообщает bp Azerbaijan, соглашения охватывают блоки Бойтерак, Теренгкудук, Биргори, Харой, Каракалпак и Кулбой.

Документы были подписаны в Ташкенте (Узбекистан) в рамках «Узбекской нефтегазовой конференции 2026» министром энергетики Узбекистана Журабеком Мирзамахмудовым, председателем правления АО «Узбекнефтегаз» Абдугани Сангиновым, президентом SOCAR Ровшаном Наджафом и региональным президентом bp по Азербайджану, Грузии и Турции Джованни Кристофоли.

Министр энергетики Узбекистана заявил, что реализация проекта стала возможной благодаря сильной политической воле и всесторонней поддержке руководства стран. Он отметил, что присоединение bp к СРП является прямым показателем доверия международных инвесторов к проводимым в Узбекистане реформам.

Президент SOCAR Ровшан Наджаф отметил, что проект внесет важный вклад в развитие энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном. Он подчеркнул, что присоединение bp к проекту, с которым SOCAR долгие годы связывает тесное и эффективное партнерство, открывает широкие возможности для совместной работы.

Региональный президент bp Кристофоли выразил удовлетворение участием в первом проекте в Узбекистане.

Председатель правления «Узбекнефтегаза» Абдугани Сангинов заявил, что участие глобального игрока, такого как bp, подтверждает привлекательность энергетического сектора Узбекистана для инвестиций.

bp присоединяется к СРП с общей долей 40%, приобретая по 20% у существующих партнеров - SOCAR и «Узбекнефтегаз» (каждый из которых имел по 50%).

После присоединения BP доли распределились следующим образом: bp - 40%, АО «Узбекнефтегаз» - 30%, SOCAR (оператор) - 30%.

СРП было первоначально подписано между SOCAR, «Узбекнефтегазом» и Министерством энергетики Узбекистана 24 июля 2025 года. В настоящее время проект находится на начальной стадии - проводятся сейсмические исследования.