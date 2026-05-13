USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Крупный пожар в Баку: горевший склад принадлежит Kontakt Home. Поврежден и склад Birmarket
Новость дня
Крупный пожар в Баку: горевший склад принадлежит Kontakt Home. Поврежден и склад Birmarket

Азербайджан и bp будут вместе работать в Узбекистане

17:05 229

Британская компания bp присоединилась к Соглашению о разделе продукции (СРП) по шести нефтегазовым блокам в Северо-Устюртском регионе Узбекистана. Как сообщает bp Azerbaijan, соглашения охватывают блоки Бойтерак, Теренгкудук, Биргори, Харой, Каракалпак и Кулбой.

Документы были подписаны в Ташкенте (Узбекистан) в рамках «Узбекской нефтегазовой конференции 2026» министром энергетики Узбекистана Журабеком Мирзамахмудовым, председателем правления АО «Узбекнефтегаз» Абдугани Сангиновым, президентом SOCAR Ровшаном Наджафом и региональным президентом bp по Азербайджану, Грузии и Турции Джованни Кристофоли.

Министр энергетики Узбекистана заявил, что реализация проекта стала возможной благодаря сильной политической воле и всесторонней поддержке руководства стран. Он отметил, что присоединение bp к СРП является прямым показателем доверия международных инвесторов к проводимым в Узбекистане реформам.

Президент SOCAR Ровшан Наджаф отметил, что проект внесет важный вклад в развитие энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном. Он подчеркнул, что присоединение bp к проекту, с которым SOCAR долгие годы связывает тесное и эффективное партнерство, открывает широкие возможности для совместной работы.

Региональный президент bp Кристофоли выразил удовлетворение участием в первом проекте в Узбекистане.

Председатель правления «Узбекнефтегаза» Абдугани Сангинов заявил, что участие глобального игрока, такого как bp, подтверждает привлекательность энергетического сектора Узбекистана для инвестиций.

bp присоединяется к СРП с общей долей 40%, приобретая по 20% у существующих партнеров - SOCAR и «Узбекнефтегаз» (каждый из которых имел по 50%).

После присоединения BP доли распределились следующим образом: bp - 40%, АО «Узбекнефтегаз» - 30%, SOCAR (оператор) - 30%.

СРП было первоначально подписано между SOCAR, «Узбекнефтегазом» и Министерством энергетики Узбекистана 24 июля 2025 года. В настоящее время проект находится на начальной стадии - проводятся сейсмические исследования.

Финал Кубка Азербайджана «Сабах» – «Зиря»: на кону трофей и судьба четырех клубов
Финал Кубка Азербайджана «Сабах» – «Зиря»: на кону трофей и судьба четырех клубов
17:06 249
Массированная атака на города Украины: есть жертвы
Массированная атака на города Украины: есть жертвы видео; обновлено 16:56
16:56 2766
Путину разрешили вводить войска в другие страны
Путину разрешили вводить войска в другие страны
16:24 1394
ВСУ подтвердили: атакованы НПЗ, нефтяной терминал, газоперерабатывающий завод
ВСУ подтвердили: атакованы НПЗ, нефтяной терминал, газоперерабатывающий завод видео; обновлено 16:08
16:08 6528
Новые жесткие меры Эмиратов против «Хезболлы»
Новые жесткие меры Эмиратов против «Хезболлы»
16:04 780
Трамп в Пекине
Трамп в Пекине видео
15:59 1285
И коммунисты ополчились на Пашиняна: унизил Москву
И коммунисты ополчились на Пашиняна: унизил Москву
15:39 1642
Коммуниста Самедова не пустили домой
Коммуниста Самедова не пустили домой
15:22 1602
Трампа призвали отказаться от Пакистана
Трампа призвали отказаться от Пакистана
15:06 1513
100 тысяч российских солдат бросают на критическое направление фронта
100 тысяч российских солдат бросают на критическое направление фронта
13:12 3877
Ультиматум Ирана США: Примите наши требования, иначе пожалеете...
Ультиматум Ирана США: Примите наши требования, иначе пожалеете... обновлено 14:18
14:18 4162

ЭТО ВАЖНО

Финал Кубка Азербайджана «Сабах» – «Зиря»: на кону трофей и судьба четырех клубов
Финал Кубка Азербайджана «Сабах» – «Зиря»: на кону трофей и судьба четырех клубов
17:06 249
Массированная атака на города Украины: есть жертвы
Массированная атака на города Украины: есть жертвы видео; обновлено 16:56
16:56 2766
Путину разрешили вводить войска в другие страны
Путину разрешили вводить войска в другие страны
16:24 1394
ВСУ подтвердили: атакованы НПЗ, нефтяной терминал, газоперерабатывающий завод
ВСУ подтвердили: атакованы НПЗ, нефтяной терминал, газоперерабатывающий завод видео; обновлено 16:08
16:08 6528
Новые жесткие меры Эмиратов против «Хезболлы»
Новые жесткие меры Эмиратов против «Хезболлы»
16:04 780
Трамп в Пекине
Трамп в Пекине видео
15:59 1285
И коммунисты ополчились на Пашиняна: унизил Москву
И коммунисты ополчились на Пашиняна: унизил Москву
15:39 1642
Коммуниста Самедова не пустили домой
Коммуниста Самедова не пустили домой
15:22 1602
Трампа призвали отказаться от Пакистана
Трампа призвали отказаться от Пакистана
15:06 1513
100 тысяч российских солдат бросают на критическое направление фронта
100 тысяч российских солдат бросают на критическое направление фронта
13:12 3877
Ультиматум Ирана США: Примите наши требования, иначе пожалеете...
Ультиматум Ирана США: Примите наши требования, иначе пожалеете... обновлено 14:18
14:18 4162
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться