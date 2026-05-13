USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Крупный пожар в Баку: горевший склад принадлежит Kontakt Home. Поврежден и склад Birmarket
Новость дня
Крупный пожар в Баку: горевший склад принадлежит Kontakt Home. Поврежден и склад Birmarket

Финал Кубка Азербайджана «Сабах» – «Зиря»: на кону трофей и судьба четырех клубов

Эльмир Алиев, отдел спорта
17:06 250

Сегодня в 20:00 на стадионе «Пальмс Спортс Арена» начнется финальный матч Кубка Азербайджана по футболу. За трофей будут биться новый чемпион страны, действующий обладатель Кубка «Сабах» и «Зиря».

Судить встречу будет бригада арбитров во главе с Эльчином Масиевым.

Это будет 31-й матч между «Сабахом» и «Зиря». На счету чемпиона 12 побед, в активе номинальных гостей 8 побед. Еще 10 матчей завершились вничью. Разница мячей - 40:32 в пользу «Сабаха».

В нынешнем сезоне подопечные Вальдаса Дамбраускаса одержали над «Зиря» две победы (3:0, 3:1), еще один раз команды сыграли вничью (2:2). «Зиря» в последний раз обыгрывала «Сабах» в августе 2024 года.

Для «Сабаха» это второй финал Кубка. В прошлом году команда обыграла в решающем матче «Карабах» - 3:2. 

«Зиря» дважды играла в финале и оба раза проиграла «Карабаху».

Сегодняшняя победа не только принесет команде Рашада Садыхова первый в истории клуба трофей, но и выведет команду в Лигу Европы. В случае поражения «Зиря», весьма вероятно, останется вне еврокубков, так как за два тура до финиша чемпионата отстает от занимающего 4-е место «Нефтчи» на три очка и уступает по дополнительным показателям.

Если победит «Сабах», то в Лигу Европы отправится «Карабах», а в Лиге конференций сыграют обеспечивший себе бронзовые медали «Туран-Товуз» (начнет с 2-го квалификационного раунда) и обладатель 4-го места (начнет с 1-го раунда).

Если же выиграет «Зиря», то, как отмечалось выше, именно она сыграет в Лиге Европы (начнет с 1-го раунда), а занимающий вторую строчку «Карабах» и «Туран-Товуз» выступят в Лиге конференций, стартуя соответственно с 2-го и 1-го раундов.

Важно также отметить, что у «Туран-Товуза» остается теоретический шанс опередить «Карабах» и занять в чемпионате 2-е место. За два тура до конца товузцы отстают от агдамцев на 4 очка.

Финал Кубка Азербайджана «Сабах» – «Зиря»: на кону трофей и судьба четырех клубов
Финал Кубка Азербайджана «Сабах» – «Зиря»: на кону трофей и судьба четырех клубов
17:06 251
Массированная атака на города Украины: есть жертвы
Массированная атака на города Украины: есть жертвы видео; обновлено 16:56
16:56 2766
Путину разрешили вводить войска в другие страны
Путину разрешили вводить войска в другие страны
16:24 1396
ВСУ подтвердили: атакованы НПЗ, нефтяной терминал, газоперерабатывающий завод
ВСУ подтвердили: атакованы НПЗ, нефтяной терминал, газоперерабатывающий завод видео; обновлено 16:08
16:08 6530
Новые жесткие меры Эмиратов против «Хезболлы»
Новые жесткие меры Эмиратов против «Хезболлы»
16:04 781
Трамп в Пекине
Трамп в Пекине видео
15:59 1286
И коммунисты ополчились на Пашиняна: унизил Москву
И коммунисты ополчились на Пашиняна: унизил Москву
15:39 1643
Коммуниста Самедова не пустили домой
Коммуниста Самедова не пустили домой
15:22 1602
Трампа призвали отказаться от Пакистана
Трампа призвали отказаться от Пакистана
15:06 1514
100 тысяч российских солдат бросают на критическое направление фронта
100 тысяч российских солдат бросают на критическое направление фронта
13:12 3879
Ультиматум Ирана США: Примите наши требования, иначе пожалеете...
Ультиматум Ирана США: Примите наши требования, иначе пожалеете... обновлено 14:18
14:18 4164

ЭТО ВАЖНО

Финал Кубка Азербайджана «Сабах» – «Зиря»: на кону трофей и судьба четырех клубов
Финал Кубка Азербайджана «Сабах» – «Зиря»: на кону трофей и судьба четырех клубов
17:06 251
Массированная атака на города Украины: есть жертвы
Массированная атака на города Украины: есть жертвы видео; обновлено 16:56
16:56 2766
Путину разрешили вводить войска в другие страны
Путину разрешили вводить войска в другие страны
16:24 1396
ВСУ подтвердили: атакованы НПЗ, нефтяной терминал, газоперерабатывающий завод
ВСУ подтвердили: атакованы НПЗ, нефтяной терминал, газоперерабатывающий завод видео; обновлено 16:08
16:08 6530
Новые жесткие меры Эмиратов против «Хезболлы»
Новые жесткие меры Эмиратов против «Хезболлы»
16:04 781
Трамп в Пекине
Трамп в Пекине видео
15:59 1286
И коммунисты ополчились на Пашиняна: унизил Москву
И коммунисты ополчились на Пашиняна: унизил Москву
15:39 1643
Коммуниста Самедова не пустили домой
Коммуниста Самедова не пустили домой
15:22 1602
Трампа призвали отказаться от Пакистана
Трампа призвали отказаться от Пакистана
15:06 1514
100 тысяч российских солдат бросают на критическое направление фронта
100 тысяч российских солдат бросают на критическое направление фронта
13:12 3879
Ультиматум Ирана США: Примите наши требования, иначе пожалеете...
Ультиматум Ирана США: Примите наши требования, иначе пожалеете... обновлено 14:18
14:18 4164
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться