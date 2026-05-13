Финал Кубка Азербайджана «Сабах» – «Зиря»: на кону трофей и судьба четырех клубов

Сегодня в 20:00 на стадионе «Пальмс Спортс Арена» начнется финальный матч Кубка Азербайджана по футболу. За трофей будут биться новый чемпион страны, действующий обладатель Кубка «Сабах» и «Зиря».

В нынешнем сезоне подопечные Вальдаса Дамбраускаса одержали над «Зиря» две победы (3:0, 3:1), еще один раз команды сыграли вничью (2:2). «Зиря» в последний раз обыгрывала «Сабах» в августе 2024 года.

Это будет 31-й матч между «Сабахом» и «Зиря». На счету чемпиона 12 побед, в активе номинальных гостей 8 побед. Еще 10 матчей завершились вничью. Разница мячей - 40:32 в пользу «Сабаха».

Судить встречу будет бригада арбитров во главе с Эльчином Масиевым.

Для «Сабаха» это второй финал Кубка. В прошлом году команда обыграла в решающем матче «Карабах» - 3:2.

«Зиря» дважды играла в финале и оба раза проиграла «Карабаху».

Сегодняшняя победа не только принесет команде Рашада Садыхова первый в истории клуба трофей, но и выведет команду в Лигу Европы. В случае поражения «Зиря», весьма вероятно, останется вне еврокубков, так как за два тура до финиша чемпионата отстает от занимающего 4-е место «Нефтчи» на три очка и уступает по дополнительным показателям.

Если победит «Сабах», то в Лигу Европы отправится «Карабах», а в Лиге конференций сыграют обеспечивший себе бронзовые медали «Туран-Товуз» (начнет с 2-го квалификационного раунда) и обладатель 4-го места (начнет с 1-го раунда).

Если же выиграет «Зиря», то, как отмечалось выше, именно она сыграет в Лиге Европы (начнет с 1-го раунда), а занимающий вторую строчку «Карабах» и «Туран-Товуз» выступят в Лиге конференций, стартуя соответственно с 2-го и 1-го раундов.

Важно также отметить, что у «Туран-Товуза» остается теоретический шанс опередить «Карабах» и занять в чемпионате 2-е место. За два тура до конца товузцы отстают от агдамцев на 4 очка.