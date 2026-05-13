Birmarket благодарит за поддержку в трудные минуты

Онлайн-магазин Birmarket выразил благодарность государственным структурам за оперативное и профессиональное вмешательство во время пожара, произошедшего вчера на складе в поселке Локбатан Гарадагского района .

«Хотя это неприятное событие нас опечалило, нашим главным утешением является то, что ни один из сотрудников не пострадал.

Отметим, что в результате непрерывной работы нашей команды в течение всей ночи деятельность платформы Birmarket уже полностью восстановлена. В настоящее время наши клиенты могут беспрепятственно заказывать любые товары через платформу. Мы мобилизовали все наши возможности для того, чтобы текущие заказы доставлялись по адресам без каких-либо задержек.

Самая важная ценность для нас — это доверие наших партнеров и клиентов. В настоящее время проводится точная оценка нанесенного ущерба. Всем продавцам, хранившим свои товары на нашем складе, ущерб будет полностью и оперативно возмещен в рамках наших страховых механизмов. Ни один партнер не останется один на один с этой ситуацией.

Наряду с этим клиентам, чьи заказы пришлось отменить из-за инцидента, с нашей стороны будут предоставлены специальные привилегии. Об этом пользователи получат индивидуальные уведомления внутри платформы.

Благодарим наших клиентов и партнеров, которые проявили солидарность, направив нам сообщения со словами поддержки в эти трудные минуты», - говорится в заявлении.