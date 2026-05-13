Бакинский суд вынес приговор россиянам Заболотских и Валитову

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу граждан Российской Федерации – Игоря Заболотских и Ильнура Валитова, обвиняемых в легализации 98 тысяч манатов, полученных путем киберпреступлений.



Согласно информации haqqin.az, на процессе под председательством судьи Сабухи Гусейнова был зачитан приговор. Согласно вердикту, Игорь Заболотских и Ильнур Валитов приговорены к лишению свободы сроком на 3 года каждый.

Отметим, что оба обвиняемых признаны виновными по статье 193-1.3.2 (легализация имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Азербайджана.