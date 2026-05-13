МИД Франции отреагировал на публикацию посольства России в Кении в соцсети Х, в которой утверждалось, что западные союзники не вступали в активные бои до продвижения советской армии в Германию, а роль США в освобождении Европы якобы искажена «голливудскими фильмами».

В ответ на этот тезис французская сторона опубликовала изображение, стилизованное под советский плакат, где на английском языке прямо заявляется о «специализации России на переписывании истории».

На представленном коллаже совмещены упоминания высадки в Нормандии и операции Багратион, что указывает на скоординированные усилия союзников по антигитлеровской коалиции, которые были поставлены под сомнение в российском посте.