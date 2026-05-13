Будут новые мировые войны, но с ядерным оружием...

Польша, Литва, Латвия, Эстония и Румыния изо всех сил пытаются обосновать необходимость размещения у себя американских войск, которые Дональд Трамп намерен вывести из Германии и ряда других стран. По сообщению Politico, по меньшей мере пять стран НАТО, расположенных на восточном фланге Европы, спешат принять американские войска на своей территории. Эти страны выразили заинтересованность в размещении дополнительных американских войск как посредством публичных заявлений, так и путем частного лоббирования. Союзники на восточном фланге, многие из которых граничат с Россией, рассматривали США — и американские войска на своей территории — как своего главного гаранта безопасности и сдерживающий фактор против реваншистской Москвы, особенно после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Это одна из причин, почему они сдержанно критикуют Трампа и поддерживают войну в Иране. Издание пишет, что пока неясно, будут ли американские войска переведены в другую европейскую страну или отправлены домой.
Отметим, что ранее Трамп в интервью итальянской газете Corriere della Sera утверждал, что подумывает о выводе американских войск из Испании и Италии, которые, по его словам, не помогли США с открытием Ормузского пролива. Италия ничем не помогла, а Испания показала себя просто ужасно, сказал он. На конец 2025 года в Италии были дислоцированы около 12 500 американских военных, в Испании — более 3 800, в Германии — примерно 36 500. К тому же Италия отказалась предоставить для американских военных самолетов авиабазу на Сицилии, перевозящих оружие, а Испания — в использовании своих военных баз Рота и Морон и воздушного пространства для проведения операций против Ирана. После всего этого Трамп выразил разочарование тем, что союзники не хотят помогать в Персидском заливе, назвав НАТО в этом контексте «бумажным тигром».
По мнению некоторых западных аналитиков, вывод американских войск из Европы — это начало выхода США из НАТО и создания регионального альянса по безопасности в Персидском заливе. Не исключено, что войска из Европы передислоцируют на американские базы в богатых странах Персидского залива.
Вместо Североатлантического альянса США будут создавать «ближневосточную НАТО»: Израиль, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Катар, Оман, Бахрейн — военный блок в стратегически важном регионе Аравийского полуострова с богатейшими запасами нефти, развитой торговлей, туризмом и прочим. Америка вместе с Израилем станут защитниками богатейших стран арабского мира. К примеру, Израиль и ОАЭ уже развивают беспрецедентное военное сотрудничество. Израиль не только поставил Эмиратам системы ПВО «Железный купол», но и обеспечил израильскими специалистами, которые защищают небо ОАЭ, разведданными, проводят совместные учения и сотрудничают в сфере кибербезопасности.
«Выход США из НАТО является потенциально большой проблемой не только для Европы, но и для самих Соединенных Штатов», — сказал в интервью haqqin.az известный американский политолог, эксперт по глобальной безопасности Марк Войджер. По его мнению, НАТО является самой успешной военно-политической организацией в мире. Уже 78 лет альянс остается стержнем глобальной безопасности. Хотя это Североатлантический альянс, тем не менее НАТО проводила операции в Афганистане, Ливии и других странах.
«Я никак не удивлен планами Трампа по выходу из НАТО и созданию альтернативных альянсов, зная менталитет Трампа, его политические интересы, прорусские, прокремлевские наклонности и антиевропейское мышление. Члены американской администрации постоянно поощряют его антинатовские и антиевропейские настроения, в то время как сам Трамп вообще не понимает ни сути НАТО, ни сути системы глобальной безопасности», — считает политолог.
Для Трампа не только НАТО, но и вообще европейские союзники — это «иждивенцы, которые получают бесплатную помощь в сфере обороны и безопасности». Но в действительности это далеко не так, говорит Войджер. «Европейцы активно поддержали США в военных кампаниях после атак на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Как гражданин Нью-Йорка Трамп прекрасно знает, что 5-я статья НАТО о коллективной обороне была активирована по запросу Соединенных Штатов. Все государства — члены НАТО отправили войска в Афганистан. Даже те страны, у которых напрямую не было угрозы терроризма, — например, Дания — потеряли много спецназовцев относительно своей численности населения и размеров вооруженных сил. Ведь тогда европейцы не сказали, что «Афганистан — не наша война, разбирайтесь сами», а выступили в защиту Соединенных Штатов. Так что сейчас несправедливо обвинять европейских союзников в неблагодарности, мол, они ничего не делают для общей безопасности в рамках НАТО», — говорит политолог.
Эксперт считает, что попытку вывести США из НАТО может заблокировать американская система принятия государственных решений. В США существуют правила и баланс политических сил, поэтому еще во время первой каденции Трампа Конгресс принял закон, который ограничивает возможности президента единолично принимать решение о выходе из альянса: «Если представить сценарий, при котором президент все же принимает решение покинуть НАТО, тогда главный член альянса должен будет подать документ госсекретарю США и в Конгресс о том, что Америка отказывается от членства в организации, в которой является лидером. Это как если бы основатель компании написал самому себе заявление об уходе с поста руководителя своей же компании. Звучит абсурдно».
Эксперт предполагает, что, «возможно, постоянные претензии в адрес европейских союзников — это такая стратегия со стороны Трампа, чтобы подтолкнуть европейцев к еще большему финансированию альянса. Я не думаю, что он действительно хочет развалить НАТО. Вокруг него есть генералы, которые подскажут или напрямую скажут, что, во-первых, выйти из НАТО — не простое дело; во-вторых, этот шаг нанесет огромный ущерб самой Америке. Потому что НАТО — это не только какие-то проценты оборонного бюджета, это не бизнес-клуб, где можно поругать недоплатившие в общую казну государства, а глобальная система обороны. Даже небольшие страны, такие как Дания, Чехия, Болгария, имеют довольно сильный ВПК. Очень важную роль в американской безопасности играют военные базы США в различных европейских странах. Пентагон, будучи в НАТО, имеет свободный доступ в общеевропейское пространство».
Говоря об идее создания Трампом «ближневосточной НАТО», политолог отметил, что богатство стран Персидского залива автоматически не транслируется в способность хорошо воевать: «У Трампа в Заливе есть готовая военная инфраструктура — базы в Саудовской Аравии, ОАЭ, Катаре, Кувейте. Видимо, он надеется неплохо заработать на защите этих стран. Но война в Персидском заливе показала, что иранцы овладели искусством нападать простым, намного более дешевым оружием. Ближний Восток — это реальная зона постоянных военных конфликтов, каковой Европа не является. А в Западной и Центральной Европе нет военной напряженности, там Америка находится на спокойной территории. Но в Европе не заработаешь, а в Персидском заливе Трамп рассчитывает хорошо заработать как гарант безопасности».
Войджер задается вопросом: «Что если Иран продолжит блокировать Ормузский пролив? Экономика стран региона без экспорта нефти сильно пострадает, и чем они будут платить США? Если бы Трамп мог разблокировать пролив, то давно бы это сделал. Кроме того, эти страны не способны воевать. Саудовская Аравия много лет не может справиться с йеменцами. Америке придется постоянно воевать, защищать огромную и очень проблематичную территорию Аравийского полуострова. У Эр-Рияда была идея создания военного союза против Ирана, так пускай они его создают. Но зачем региональный ближневосточный блок должен создаваться за счет разрушения Североатлантического альянса? Разве европейские военные технологии уже не работают, или кто-то их отменил? Сами арабы заключили солидные контракты с европейскими военными компаниями. Причем разрушение НАТО, естественно, усилит Россию — союзника Ирана. Такая перспектива не может отвечать интересам арабов».
Политолог прогнозирует, что Пентагон, Конгресс и вообще американская элита будут противодействовать выходу США из НАТО. Потому что выход из альянса, по его мнению, станет трагедией и для самой Америки: «Она останется суперсилой, изолированной на своем континенте, как это было 100 лет назад. Тогда вновь вспыхнут конфликты по всему миру и повторится история мировых войн 20-го века, на этот раз с применением ядерного оружия».