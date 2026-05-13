Будут новые мировые войны, но с ядерным оружием...

Польша, Литва, Латвия, Эстония и Румыния изо всех сил пытаются обосновать необходимость размещения у себя американских войск, которые Дональд Трамп намерен вывести из Германии и ряда других стран. По сообщению Politico, по меньшей мере пять стран НАТО, расположенных на восточном фланге Европы, спешат принять американские войска на своей территории. Эти страны выразили заинтересованность в размещении дополнительных американских войск как посредством публичных заявлений, так и путем частного лоббирования. Союзники на восточном фланге, многие из которых граничат с Россией, рассматривали США — и американские войска на своей территории — как своего главного гаранта безопасности и сдерживающий фактор против реваншистской Москвы, особенно после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Это одна из причин, почему они сдержанно критикуют Трампа и поддерживают войну в Иране. Издание пишет, что пока неясно, будут ли американские войска переведены в другую европейскую страну или отправлены домой. Отметим, что ранее Трамп в интервью итальянской газете Corriere della Sera утверждал, что подумывает о выводе американских войск из Испании и Италии, которые, по его словам, не помогли США с открытием Ормузского пролива. Италия ничем не помогла, а Испания показала себя просто ужасно, сказал он. На конец 2025 года в Италии были дислоцированы около 12 500 американских военных, в Испании — более 3 800, в Германии — примерно 36 500. К тому же Италия отказалась предоставить для американских военных самолетов авиабазу на Сицилии, перевозящих оружие, а Испания — в использовании своих военных баз Рота и Морон и воздушного пространства для проведения операций против Ирана. После всего этого Трамп выразил разочарование тем, что союзники не хотят помогать в Персидском заливе, назвав НАТО в этом контексте «бумажным тигром».

По мнению некоторых западных аналитиков, вывод американских войск из Европы — это начало выхода США из НАТО и создания регионального альянса по безопасности в Персидском заливе. Не исключено, что войска из Европы передислоцируют на американские базы в богатых странах Персидского залива. Вместо Североатлантического альянса США будут создавать «ближневосточную НАТО»: Израиль, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Катар, Оман, Бахрейн — военный блок в стратегически важном регионе Аравийского полуострова с богатейшими запасами нефти, развитой торговлей, туризмом и прочим. Америка вместе с Израилем станут защитниками богатейших стран арабского мира. К примеру, Израиль и ОАЭ уже развивают беспрецедентное военное сотрудничество. Израиль не только поставил Эмиратам системы ПВО «Железный купол», но и обеспечил израильскими специалистами, которые защищают небо ОАЭ, разведданными, проводят совместные учения и сотрудничают в сфере кибербезопасности. «Выход США из НАТО является потенциально большой проблемой не только для Европы, но и для самих Соединенных Штатов», — сказал в интервью haqqin.az известный американский политолог, эксперт по глобальной безопасности Марк Войджер. По его мнению, НАТО является самой успешной военно-политической организацией в мире. Уже 78 лет альянс остается стержнем глобальной безопасности. Хотя это Североатлантический альянс, тем не менее НАТО проводила операции в Афганистане, Ливии и других странах.

«Я никак не удивлен планами Трампа по выходу из НАТО и созданию альтернативных альянсов, зная менталитет Трампа, его политические интересы, прорусские, прокремлевские наклонности и антиевропейское мышление. Члены американской администрации постоянно поощряют его антинатовские и антиевропейские настроения, в то время как сам Трамп вообще не понимает ни сути НАТО, ни сути системы глобальной безопасности», — считает политолог. Для Трампа не только НАТО, но и вообще европейские союзники — это «иждивенцы, которые получают бесплатную помощь в сфере обороны и безопасности». Но в действительности это далеко не так, говорит Войджер. «Европейцы активно поддержали США в военных кампаниях после атак на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Как гражданин Нью-Йорка Трамп прекрасно знает, что 5-я статья НАТО о коллективной обороне была активирована по запросу Соединенных Штатов. Все государства — члены НАТО отправили войска в Афганистан. Даже те страны, у которых напрямую не было угрозы терроризма, — например, Дания — потеряли много спецназовцев относительно своей численности населения и размеров вооруженных сил. Ведь тогда европейцы не сказали, что «Афганистан — не наша война, разбирайтесь сами», а выступили в защиту Соединенных Штатов. Так что сейчас несправедливо обвинять европейских союзников в неблагодарности, мол, они ничего не делают для общей безопасности в рамках НАТО», — говорит политолог. Эксперт считает, что попытку вывести США из НАТО может заблокировать американская система принятия государственных решений. В США существуют правила и баланс политических сил, поэтому еще во время первой каденции Трампа Конгресс принял закон, который ограничивает возможности президента единолично принимать решение о выходе из альянса: «Если представить сценарий, при котором президент все же принимает решение покинуть НАТО, тогда главный член альянса должен будет подать документ госсекретарю США и в Конгресс о том, что Америка отказывается от членства в организации, в которой является лидером. Это как если бы основатель компании написал самому себе заявление об уходе с поста руководителя своей же компании. Звучит абсурдно».

Эксперт предполагает, что, «возможно, постоянные претензии в адрес европейских союзников — это такая стратегия со стороны Трампа, чтобы подтолкнуть европейцев к еще большему финансированию альянса. Я не думаю, что он действительно хочет развалить НАТО. Вокруг него есть генералы, которые подскажут или напрямую скажут, что, во-первых, выйти из НАТО — не простое дело; во-вторых, этот шаг нанесет огромный ущерб самой Америке. Потому что НАТО — это не только какие-то проценты оборонного бюджета, это не бизнес-клуб, где можно поругать недоплатившие в общую казну государства, а глобальная система обороны. Даже небольшие страны, такие как Дания, Чехия, Болгария, имеют довольно сильный ВПК. Очень важную роль в американской безопасности играют военные базы США в различных европейских странах. Пентагон, будучи в НАТО, имеет свободный доступ в общеевропейское пространство». Говоря об идее создания Трампом «ближневосточной НАТО», политолог отметил, что богатство стран Персидского залива автоматически не транслируется в способность хорошо воевать: «У Трампа в Заливе есть готовая военная инфраструктура — базы в Саудовской Аравии, ОАЭ, Катаре, Кувейте. Видимо, он надеется неплохо заработать на защите этих стран. Но война в Персидском заливе показала, что иранцы овладели искусством нападать простым, намного более дешевым оружием. Ближний Восток — это реальная зона постоянных военных конфликтов, каковой Европа не является. А в Западной и Центральной Европе нет военной напряженности, там Америка находится на спокойной территории. Но в Европе не заработаешь, а в Персидском заливе Трамп рассчитывает хорошо заработать как гарант безопасности».