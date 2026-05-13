Иранцев готовят к нищему и беспросветному будущему

Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп заявил, что в повестке его визита в Китай не будет обсуждаться вопрос Ирана, западные аналитики подчеркивают: основные переговоры все же будут сосредоточены вокруг Ормузского пролива. Эксперты считают, что действующая американская администрация попытается воспользоваться влиянием Китая на Иран, особенно в вопросе блокады пролива. Пекин может представить Трампу свое видение по обеспечению открытости пролива и даже предложить несколько конкретных инициатив.
Однако, несмотря на визит Трампа в Китай и активизацию пакистанского дипломатического посредничества между США и Ираном, политические обозреватели называют текущую ситуацию «затишьем перед бурей». Обращение председателя парламента Ирана Мохаммада-Багера Галибафа, который представляет страну на переговорах с США, также подтверждает, что Тегеран готовится к новой войне. По мнению экспертов, хотя выступление Галибафа на первый взгляд выглядит как призыв к национальному единству, его истинная цель — психологически подготовить общество к длительному периоду неопределенности.
Из слов Галибафа становится ясно, что Тегеран стремится сформировать новую модель государства, основанную на предположении о долгосрочном экономическом давлении, угрозах безопасности и социальной напряженности. Одним из ключевых моментов, на которых он сделал акцент, стало расширение полномочий сил «Басидж», известных применением насилия против граждан во время массовых протестов. «Басиджи» практически превращаются в полусоциальный механизм, контролирующий улицы и кварталы. По словам Галибафа, они должны отслеживать повседневные проблемы людей, управлять НПО и держать общественные протесты под контролем. Эксперты считают, что такой подход отражает будущую концепцию безопасности Ирана.
В выступлении Галибафа также привлекает внимание выражение «ракета экономии». По мнению аналитиков, иранский режим пытается представить экономические трудности, которые испытывают граждане из‑за падения доходов, как часть «национального сопротивления». Таким образом, бедность и экономические провалы правительства превращаются в символ жертвенности. Это также позволяет властям обвинять внешние силы в любом экономическом коллапсе и скрывать внутренние проблемы. Примечателен и психологический тон обращения Галибафа: он передает обществу сигнал о том, что «трудные времена» — явление вовсе не временное; лишения и самоограничения становятся частью новой политической системы.
Комментируя объявленную Галибафом новую модель иранского государства, отставной бригадный генерал турецкой армии академик Осман Гази Кандемир отмечает, что для Тегерана длительное перемирие может привести к возвращению в повестку дня экономических и социальных проблем, отложенных из-за войны. Экономика Ирана находится в тяжелом положении: резкий рост цен на основные продукты питания, углубляющийся валютный кризис и сокращение внешней торговли.
В период войны эта ситуация управлялась с помощью риторики «сопротивления», а угроза безопасности затмевала экономическое недовольство. Однако по мере замедления темпов конфликта приоритеты общества начнут меняться, и люди будут обращать больше внимания на потерю доходов. Именно здесь, подчеркивает турецкий генерал, и проявляется главная проблема иранского режима.
По его мнению, в период перемирия иранский режим стремится восстановить не социальное благополучие, а военный потенциал. В результате возникает парадоксальная картина: общество ожидает экономической нормализации, тогда как государство планирует сохранить экономику военного времени.
Турецкий генерал считает, что иранский режим, с одной стороны, рассматривает текущее перемирие как временное и поэтому с помощью обращения Галибафа готовит иранцев к новому этапу войны. С другой стороны, расширяя полномочия сил «Басидж» и милитаризируя социальную жизнь, режим стремится поддерживать риторику «сопротивления» даже в случае затяжного перемирия.
«Режим уже не ограничивается только внешними угрозами — он рассматривает как угрозу безопасности и потенциальные внутренние протесты, которые могут распространиться среди молодежи. В итоге аппарат безопасности все глубже интегрируется в повседневную жизнь», — отметил Кандемир. Однако, по его словам, хотя новая государственная модель, предложенная Галибафом, может на короткое время усилить контроль режима, в долгосрочной перспективе она несет риск формирования милитаризованного общества.
По мнению аналитиков, последнее обращение Галибафа адресовано не только традиционной базе режима, но также среднему классу, антивоенным группам, диаспоре и широким социальным слоям, испытывающим экономическое давление. Именно поэтому спикер парламента, способный одновременно взаимодействовать с силовыми структурами, консервативными кругами и государственными институтами, был выдвинут на первый план. Его цель — донести послание до всех слоев общества. Главный посыл остается неизменным: Иран готовится к длительному периоду напряженности…