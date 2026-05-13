Иранцев готовят к нищему и беспросветному будущему

Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп заявил, что в повестке его визита в Китай не будет обсуждаться вопрос Ирана, западные аналитики подчеркивают: основные переговоры все же будут сосредоточены вокруг Ормузского пролива. Эксперты считают, что действующая американская администрация попытается воспользоваться влиянием Китая на Иран, особенно в вопросе блокады пролива. Пекин может представить Трампу свое видение по обеспечению открытости пролива и даже предложить несколько конкретных инициатив. Однако, несмотря на визит Трампа в Китай и активизацию пакистанского дипломатического посредничества между США и Ираном, политические обозреватели называют текущую ситуацию «затишьем перед бурей». Обращение председателя парламента Ирана Мохаммада-Багера Галибафа, который представляет страну на переговорах с США, также подтверждает, что Тегеран готовится к новой войне. По мнению экспертов, хотя выступление Галибафа на первый взгляд выглядит как призыв к национальному единству, его истинная цель — психологически подготовить общество к длительному периоду неопределенности.

Из слов Галибафа становится ясно, что Тегеран стремится сформировать новую модель государства, основанную на предположении о долгосрочном экономическом давлении, угрозах безопасности и социальной напряженности. Одним из ключевых моментов, на которых он сделал акцент, стало расширение полномочий сил «Басидж», известных применением насилия против граждан во время массовых протестов. «Басиджи» практически превращаются в полусоциальный механизм, контролирующий улицы и кварталы. По словам Галибафа, они должны отслеживать повседневные проблемы людей, управлять НПО и держать общественные протесты под контролем. Эксперты считают, что такой подход отражает будущую концепцию безопасности Ирана. В выступлении Галибафа также привлекает внимание выражение «ракета экономии». По мнению аналитиков, иранский режим пытается представить экономические трудности, которые испытывают граждане из‑за падения доходов, как часть «национального сопротивления». Таким образом, бедность и экономические провалы правительства превращаются в символ жертвенности. Это также позволяет властям обвинять внешние силы в любом экономическом коллапсе и скрывать внутренние проблемы. Примечателен и психологический тон обращения Галибафа: он передает обществу сигнал о том, что «трудные времена» — явление вовсе не временное; лишения и самоограничения становятся частью новой политической системы. Комментируя объявленную Галибафом новую модель иранского государства, отставной бригадный генерал турецкой армии академик Осман Гази Кандемир отмечает, что для Тегерана длительное перемирие может привести к возвращению в повестку дня экономических и социальных проблем, отложенных из-за войны. Экономика Ирана находится в тяжелом положении: резкий рост цен на основные продукты питания, углубляющийся валютный кризис и сокращение внешней торговли.