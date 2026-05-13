Украинские дроны остановили работу НПЗ в Перми

По словам собеседников агентства, три установки первичной переработки были аварийно остановлены после атак и вызванных ими пожаров. Некоторые установки вторичной переработки также приостановили работу. Еще одна установка прекратила работу после атаки 30 апреля.

Нефтеперерабатывающий завод в Перми полностью приостановил переработку нефти после украинской атаки 7 мая, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в индустрии.

Агентство утверждает, что в результате атаки 7 мая на заводе произошел пожар, повреждено оборудование. Официально об ударе по НПЗ тогда не сообщалось. Глава Пермского края Дмитрий Махонин говорил лишь, что дроны атаковали «одно из промышленных предприятий Перми».

В «Лукойле» сообщение Reuters не комментировали.

«Пермнефтеоргсинтез» — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. В 2024 году пермский НПЗ переработал около 12,6 миллиона тонн нефти — это около 250 тысяч баррелей в сутки. Завод выпустил два миллиона тонн бензина и 5,3 миллиона тонн дизельного топлива.

«Пермнефтеоргсинтез» — второй с начала мая нефтеперерабатывающий завод в России, который остановил работу после атак беспилотников. 5 мая стало известно, что работу приостановил НПЗ «Киришинефтеоргсинтез» («Кинеф») в городе Кириши в Ленинградской области. После атак дронов и пожаров центр Перми заволокло дымом. Местные жители рассказывали о запахе гари и «нефтяном дожде» — осадках с примесью продуктов горения.