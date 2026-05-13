Пощечина от жены: Макрона «спалили» на переписке с актрисой

Инцидент на борту самолета президента Франции Эммануэля Макрона, когда в прошлом году перед выходом на трап он получил пощечину от своей жены Брижит, вызвала переписка политика с франко-иранской актрисой Гольшифте Фарахани. Об этом 13 мая сообщил французский журналист Флориан Тардиф.

Представитель СМИ утверждает, что Макрон несколько месяцев якобы поддерживал с Фарахани «платонические отношения».

«Что произошло? Она (Брижит — ред.) увидела сообщение [в телефоне мужа] от известной фигуры — иранской актрисы Гольшифте Фарахани», — рассказал Тардиф в эфире радио RTL.

По словам журналиста, президент Франции отправлял актрисе сообщения, содержание которых иногда «заходило достаточно далеко». И однажды даже написал, что она ему очень нравится. Тардиф добавил, что президентская чета очень сожалеет о произошедшей ссоре, которую увидела публика.

«Об этом, как говорят, сегодня сожалеют в Елисейском дворце. <…> Да, это была семейная сцена, сцена между супругами», — добавил Тардиф.

Телеканал BMF TV 26 мая прошлого года сообщал, что во время визита во Вьетнам Брижит Макрон дала пощечину своему супругу. Позже президент Франции объяснил, что это была шутка.