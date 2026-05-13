Латвия запретит автобусные рейсы в Россию и Беларусь

18:27 371

Министерство сообщения Латвии подготовило законодательные поправки, которые полностью запретят автобусное сообщение с Россией и Беларусью, включая регулярные рейсы и транзитные маршруты, сообщает портал Delfi.lv.

Запрет нерегулярных перевозок в обоих направлениях был введен еще 1 ноября 2025 года. После принятия поправок государственная Автотранспортная дирекция будет аннулировать разрешения конкретных перевозчиков в индивидуальном порядке на основании Закона об административном процессе.

В министерстве обосновали инициативу соображениями национальной безопасности: в ведомстве считают, что действующие маршруты создают условия для вербовки граждан Латвии. Служба государственной безопасности страны неоднократно предупреждала о подобных рисках - в частности, пассажиров автобусов на российской границе могут вызвать на «беседу» с сотрудниками ФСБ. 

Осенью 2025 года депутаты Сейма от Национального объединения публично требовали от министерства объяснить, почему регулярное сообщение до сих пор не отменено.

Перевозчикам, лишившимся лицензий, будут выплачены компенсации - также в рамках Закона об административном процессе. Компания Ecolines оценила прямые потери от закрытия маршрутов в Россию и Беларусь примерно в 4 млн евро в год, а дополнительные убытки от простоя автобусного парка - еще в 2 млн евро в год.

Автобусные рейсы между Латвией и двумя соседними странами, несмотря на многочасовые задержки на границах из-за таможенного и пограничного контроля, остаются одним из самых доступных по цене способов добраться из Европы в Россию и Беларусь.

