Посол США призвал страны Залива сделать выбор

Посол США в Израиле Майк Хакаби призвал арабские страны Персидского залива «сделать выбор» между Израилем и Ираном, заявив, что война продемонстрировала преимущества нормализации отношений с Израилем, передает CNN.

«Выберите сторону. Какую сторону вы выберете?» – сказал он.

По его словам, страны Персидского залива теперь понимают, что им придется сделать выбор: кто, вероятно, их атакует — Иран или Израиль.

«И они могут оглянуться и сказать: знаете, Израиль нам помогал. Иран нас атаковал. Урок заключается в том, что Израиль не является вашим естественным врагом. Израиль не стремится вас уничтожить. Израиль не пытается захватить вашу территорию. Он не запускает ракеты по вашим гражданским районам», - сказал Хакаби.

После этого американский посол похвалил Объединенные Арабские Эмираты, назвав их «примером» того, как страна может извлекать выгоду из сотрудничества с Израилем в моменты кризиса.

Напомним, Объединенные Арабские Эмираты нанесли удары по Ирану, став единственной страной, которая присоединилась к Соединенным Штатам и Израилю в их войне против исламской республики. Удары, которые ОАЭ публично не подтверждали, включали атаку на нефтеперерабатывающий завод на острове Лаван в Иране в Персидском заливе.