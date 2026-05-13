Сына кронпринцессы Норвегии оставили за решеткой

Апелляционный суд в Норвегии подтвердил решение суда низшей инстанции, который отказался изменить меру пресечения сыну кронпринцессы Метте Марит с содержания под стражей на электронный браслет. Об этом сообщает NRK.

Суд отклонил апелляцию Мариуса Борга Хойби, сына кронпринцессы Норвегии Метте Марит, по изменению меры пресечения по делу, в котором его обвиняют в изнасиловании четырех женщин, а также в домашнем насилии и других преступлениях.

Хойби подавал ходатайство о том, чтобы он продолжил отбывать назначенный ему срок пребывания под стражей с электронным браслетом - в доме кронпринца и кронпринцессы.

Окружной суд Осло, а вслед за ним и апелляционный суд отклонили просьбу. Суд аргументирует это тем, что есть значительные риски рецидивных поступков, указывая, в частности, на то, что Хойби уже нарушал судебное предписание-запрет относительно попыток общения с пострадавшей.

Поэтому сын кронпринцессы продолжит оставаться в тюрьме до 15 июня, когда будет оглашен приговор в Окружном суде Осло.

Прокуроры требуют для Хойби более семи лет тюрьмы.