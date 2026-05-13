Нетаньяху и верховный комиссар «Совета мира» обсудили разоружение ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился в своей канцелярии с верховным комиссаром «Совета мира» по Газе Николаем Младеновым и его командой.

Стороны обсудили реализацию 20-пунктного плана президента США Дональда Трампа по послевоенному обустройству анклава. В настоящее время территория сектора Газа примерно поровну разделена между израильскими силами и ХАМАСом.

Младенов назвал прошедшую встречу «позитивной и содержательной», отметив приверженность обеих сторон мирному процессу. Однако разоружение ХАМАСа остается камнем преткновения. Группировка не приняла предложение «Совета мира» о поэтапной сдаче оружия, настаивая на увязке этого вопроса с созданием палестинского государства, что неприемлемо для израильского правительства. Младенов подчеркнул, что ХАМАС не обязан «исчезать как политическое движение», но должен разоружиться.

По словам Младенова, режим прекращения огня в Газе в целом соблюдается, хотя он «далек от идеала». Он также отметил, что разбор завалов в анклаве потребует «работы целого поколения».