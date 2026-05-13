Израиль пересек ключевой рубеж

Израильские войска пересекли реку Литани на юге Ливана, впервые выйдя за пределы ранее обозначенной линии контроля, сообщает CNN со ссылкой на представителя израильской армии.

По данным израильской армии (ЦАХАЛ), подразделения бригады «Голани» проводят операцию для установления «оперативного контроля» в районе Литани. В ходе боевых действий Израиль нанес удары более чем по 100 объектам, связанным с «Хезболлой».

В марте министр обороны Израиля Исраэль Кац заявлял о намерении создать зону безопасности «до Литани» для защиты северных районов страны. Нынешнее продвижение израильских сил может стать первым случаем выхода армии за эти пределы с начала перемирия.