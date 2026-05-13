Америка торопит Британию

Группа американских законодателей от обеих партий в письме, опубликованном в среду, призвала Великобританию немедленно объявить Корпус стражей исламской революции террористической организацией, сославшись на враждебную деятельность, поддерживаемую Ираном, в Европе и Великобритании.

Инициаторами письма выступили представители Палаты представителей Клаудия Тенни, Брэд Шерман и Майк Лоулер, а подписали его законодатели от обеих партий.

«КСИР — одна из самых опасных террористических организаций в мире, и на ее руках кровь невинных мирных жителей, американцев и диссидентов», — говорится в заявлении Тенни, объявляющем о подаче письма.

Законодатели сослались на предполагаемые связи с антисемитскими поджогами, кибератаками, заговорами с целью убийства и кампаниями запугивания, направленными против диссидентов и критиков Ирана.

«Каждый день, когда британский парламент не голосует по этому законопроекту, — это еще один день, когда Корпус стражей исламской революции избегает полного воздействия совместных санкций наших стран», — говорится в заявлении Шермана.