Зеленский: Польша и дальше будет поддерживать Украину

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на полях саммита Бухарестской девятки встретился с президентом Польши Каролем Навроцким. В ходе встречи стороны обсудили отношения между Украиной и Польшей.

Глава государства подчеркнул, что у стран общая позиция: необходимо, чтобы отношения были действительно сильными и добрососедскими.

«Обсудили наши потенциальные контакты на ближайшее время. Я также проинформировал о нашей дипломатической работе. Во всех усилиях важно единство между Европой и США.

Благодарны Польше, польскому народу за всю поддержку во время полномасштабной российской агрессии. Господин президент подтвердил, что поддержка Украины продолжится. Ценим это и наш конструктивный диалог», — добавил Зеленский.