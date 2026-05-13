Саммит Европейского политического сообщества, прошедший на прошлой неделе в Ереване, несомненно, был рассчитан на демонстрацию поддержки премьер-министру Армении Николу Пашиняну со стороны лидеров Евросоюза накануне предстоящих выборов. Однако данное мероприятие также служило амбициям Франции укрепить свои позиции в регионе Южного Кавказа. Так, французский президент Эммануэль Макрон, который выходил на утреннюю пробежку по улицам Еревана и даже пытался петь в ресторане в сопровождении Пашиняна, ради доказательства возросшей роли Парижа в регионе с особым пафосом объявил, что готов выступить с инициативой об освобождении армянских сепаратистов, находящихся под арестом в Баку. И заявил, что намерен позвонить президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву для обсуждения данного вопроса.

Тем не менее о подобном телефонном звонке до сих пор никто ничего не слышал. Вполне возможно, что азербайджанская сторона вообще отвергла возможность обсуждения этого вопроса с Макроном, и в результате организация разговора так и не состоялась. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на днях в Зангилане на встрече с семьями, переселившимися в первый жилой комплекс города, хотя и не назвал имени, резко отреагировал на попытки президента Франции представить себя в Ереване «героем-спасителем Армении». «Некоторые иностранные лидеры, которые сегодня приезжают в Армению и строят из себя мнимых героев, были у власти в своих странах и в 2020 году – что же они тогда не приехали и не помогли Армении? Пустословие и ничего более. Все, чем они занимаются, – это пустословие, поэтому коэффициент поддержки в их собственных странах составляет 10–15 процентов. Теперь они якобы спасли Армению от нас. У нас не было намерения уничтожать Армению или отнимать у нее независимость», — заявил Ильхам Алиев.

Действительно, по состоянию на начало мая 2026 года рейтинг одобрения Эммануэля Макрона во Франции остается крайне низким: согласно последним опросам, он колеблется от 17% до 23%. Это отражает сохраняющееся глубокое недовольство французской общественности, во многом вызванное политической нестабильностью и непопулярной экономической политикой. Опрос, проведенный в апреле 2026 года, показал, что 23% французов относятся к Макрону положительно, 72% — отрицательно. К концу 2025 года его рейтинг одобрения упал до беспрецедентно низкого уровня в 11–18%, что закрепило за ним статус одного из самых непопулярных президентов в истории Пятой республики. Попытки французского лидера, фактически утратившего легитимность в собственной стране, представить себя на Южном Кавказе «спасителем и героем» или «серьезным геополитическим игроком» сейчас могут вызвать лишь иронию. Сегодня его всерьез не воспринимают не только у него на родине, но и в странах Африки — бывших французских колониях, на Ближнем Востоке, да и в самой Европе.