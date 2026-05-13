Делегация Нацсовета Словакии у Сабины Алиевой

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева приняла членов Национального совета Словакии Марцелу Чавойову и Зузану Матейчкову, которые находятся с визитом в Азербайджане.

В ходе встречи Сабина Алиева отметила тесные отношения между Азербайджаном и Словакией. Омбудсмен, с удовольствием вспомнив недавнюю встречу со своим словацким коллегой, посетившим Азербайджан, проинформировала гостей о сотрудничестве, основанном на дружбе и партнерстве, между институтами омбудсмена Азербайджана и Словакии.

Омбудсмен подробно проинформировала гостей о своем мандате и деятельности в области защиты прав и свобод человека. Сабина Алиева отметила, что за прошедшие годы ее мандат был расширен, были созданы мониторинговые группы для обеспечения права на равенство и предотвращения дискриминации, а также накоплен положительный опыт в этой области.

Члены Национального совета Словакии Марцела Чавойова и Зузана Матейчкова, в свою очередь, выразили благодарность омбудсмену за теплый прием и отметили успешное продолжение многосторонних отношений между двумя странами, а также тесное участие словацких компаний в реконструкционно-восстановительных работах на освобожденных территориях.

Встреча также включала широкий обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, и перспективам будущего сотрудничества.