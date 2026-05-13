Новый запрет в Москве

Власти Москвы ограничивают публикацию текстов, фото и видеозаписей о последствиях терактов, в том числе атак БПЛА, сообщает сайт мэрии российской столицы. Такое решение приняла городская Антитеррористическая комиссия «ради борьбы с распространением фейков».

Ограничения будут действовать до принятия отдельного решения. Они не коснутся информации, опубликованной Минобороны России, на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Органам власти и подведомственным им организациям, средствам массовой информации, экстренным службам, иным организациям и гражданам запрещается распространять информацию о совершении на территории Москвы терактов до публикации информации, обнародованной министерством обороны, на сайте мэрии и на официальных страницах, в каналах или блоге мэра Москвы в интернете.

«Ограничения касаются и последствий атак с применением беспилотных аппаратов, и иных средств поражения, действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью граждан или повреждение имущества, включая критически важную инфраструктуру, - сказано в сообщении. - Установленные ограничения не распространяются на обращения, направленные в установленном порядке в правоохранительные органы и экстренные службы (при условии, что обращение не носит публичного характера)».

За нарушение этого запрета полагаются штрафы от 3000 до 5000 рублей для граждан, для чиновников - в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; для юридических лиц — от 50 тысяч до 200 тысяч рублей ($2700).