Часть ВВП на помощь Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил обязать страны альянса ежегодно выделять 0,25% ВВП на поддержку Украины, сообщает Politico со ссылкой на дипломатические источники.

По их данным, этот вопрос был поднят на закрытой встрече послов НАТО в конце апреля. Обсуждение проходило в рамках подготовки к июльскому саммиту НАТО в Турции.

«Рютте и многие из нас стремятся обеспечить стабильную и предсказуемую помощь Украине», — цитирует издание одного из дипломатов.

По оценкам Politico, если бы инициатива была принята, ежегодная помощь Украине могла бы увеличиться втрое и достичь 143 миллиардов долларов.