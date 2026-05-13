Азербайджанский борец стал чемпионом Европы

В Самокове (Болгария), где проходит юношеский чемпионат Европы по борьбе, сегодня сборная Азербайджана записала в свой актив первое золото.

В весовой категории до 45 кг Али Джавадлы победил всех соперников и стал чемпионом Европы. Он одолел борцов из Болгарии, Армении, Грузии, а в финале разгромил россиянина Умара Богатырева.

Серебряные медали у Омара Салманова (48 кг) и Гурбана Меджнунова (55 кг). Бронза в активе Гусейна Мустафазаде (51 кг), Орхана Хабибли (65 кг) и Зохраба Сафарова (92 кг).

Также сегодня на соревнованиях девочек Хадиджа Гурбанзаде (49 кг) вышла в финал, который состоится завтра.