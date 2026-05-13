Аракчи: Кувейт атаковал иранское судно

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил об атаке ВМС Кувейта на иранское судно в Персидском заливе.

По его словам, в ходе инцидента также были задержаны четыре гражданина Ирана.

Аракчи заявил, что это произошло вблизи острова, который, по его утверждению, используется США для действий против Ирана. Министр не указал название острова. Он также заявил, что эти действия незаконны и способствуют росту напряженности.

Глава МИД Ирана потребовал немедленного освобождения задержанных граждан и заявил, что Тегеран оставляет за собой право на ответные меры.