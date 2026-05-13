Венгрия впервые вызвала российского посла

21:42 1256

Российский посол должен прибыть в четверг утром на ковер в МИД Венгрии в связи с воздушным нападением РФ на Закарпатье. Об этом, как сообщает HVG, заявил венгерский премьер Петер Мадьяр.

Мадьяр выступил после первого заседания нового венгерского правительства, на котором обсуждалась российская массированная атака на Украину, в том числе на Закарпатскую область, совершенная 13 мая.

«Правительство Венгрии решительно осуждает российское нападение на Закарпатье», – заявил Мадьяр.

Он сообщил, что министр иностранных дел Анита Орбан вызвала российского посла на встречу в четверг, в 11:30 (13:30 по Баку), в связи с атакой дронов на Закарпатье.

Стоит отметить, что предшественник Аниты Орбан Петер Сийярто никогда не вызывал российского посла после атак РФ на Закарпатье, что стало поводом для критики в его адрес со стороны независимых венгерских СМИ. 

Анита Орбан ранее заявила о «глубоком осуждении» российской атаки и сообщила, что ситуацию обсудят на заседании венгерского правительства. Она также рассказала, что правительству Венгрии известно о пяти ударах дронов.

В частности, по ее словам, в Сваляве дроны нанесли удар по трансформатору и железнодорожной станции, а в Ужгороде был поврежден промышленный объект.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обратил внимание на то, что Анита Орбан быстро отреагировала на российские удары по Украине 13 мая и поблагодарил ее за это.

