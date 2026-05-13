Мобильное приложение e-Tabib полностью интегрируется в платформу mygov и прекращает свою деятельность

В рамках реализации «Плана действий по ускорению цифрового развития в Азербайджанской Республике на 2026–2028 годы», утвержденного распоряжением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, TƏBİB проводит последовательную и целенаправленную работу в данном направлении.

В соответствии с мероприятиями по предоставлению государственных цифровых услуг по принципу единого окна процесс интеграции цифровых сервисов, предоставляемых через мобильное приложение e-Tabib, в платформу mygov уже завершен.

e-Tabib полностью прекращает свою деятельность, а услуги будут предоставляться через платформу mygov с целью предотвращения дублирования сервисов и обеспечения более оперативного предоставления услуг гражданам. Таким образом, e-Tabib стало еще одним государственным приложением, интегрированным в платформу mygov.

Скачать мобильное приложение mygov можно по ссылке:

https://onelink.to/rryy4q

