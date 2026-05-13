Пятнадцать судов прошли Ормуз

Военные США разрешили проход через Ормузский пролив 15 судам с гуманитарными грузами в период продолжающейся уже месяц морской блокады Ирана. Об этом заявило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

«Четыре недели назад командование начало блокировать суда, входящие в иранские порты и выходящие из них. На сегодняшний день силы США изменили маршруты 67 торговых судов, разрешили проход 15 судам для поддержки гуманитарной помощи и обездвижили четыре судна», — говорится в заявлении.

Американские военные не уточнили, какой именно груз перевозили корабли.

Отметим, США начали морскую блокаду Ирана 13 апреля.