Индийские НПЗ готовятся отказаться от российской нефти

Если Вашингтон откажется вновь продлевать разрешение на операции с российской нефтью, которое истекает 16 мая, индийским нефтепереработчикам придется сократить закупки сырья из РФ, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в отрасли.

В мае после временного ослабления санкций на фоне сокращения мировой торговли из-за войны в Иране индийские компании нарастили закупки российской нефти до рекордного уровня — 2,25 млн баррелей в сутки. Если США не продлят действие лицензии, позволяющей закупать подсанкционную нефть, объем поставок на индийские НПЗ из России может упасть до 1,9 млн б/с. Это примерно на 200 тыс. б/с больше среднесуточного показателя за 2025 год.

В случае возобновления американских санкций Индия, один из крупнейших мировых импортеров, будет вынуждена искать альтернативные варианты, в том числе более дорогие партии на спотовом рынке в других странах, говорят собеседники агентства. По данным знакомых с ситуацией трейдеров, две крупнейшие госкомпании Индии — Indian Oil Corp (IOC) и Bharat Petroleum Corp (BPCL) — на этой неделе уже закупили нефть в Западной Африке и США в рамках срочных спотовых сделок. BPCL также рассматривает вариант краткосрочных контрактов на закупку азербайджанской и африканской нефти с целью снизить зависимость от поставок из Персидского залива.