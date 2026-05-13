Зеленский связал новые удары России с поездкой Трампа в Пекин

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что очередная российская массированная атака связана с визитом президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в Китай. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Он отметил, что нельзя назвать случайностью одну из самых длинных массированных российских атак против Украины, в то время как президент США прибыл с визитом в Китай, от которого многого ожидают. По его убеждению, в этот непростой геополитический момент Россия пытается испортить общий политический фон и привлечь к себе внимание за счет украинских жизней и инфраструктуры.

По его словам, в течение дня россияне запускают волны дронов против регионов, в частности, целенаправленно к регионам, которые ближе к границам стран НАТО. Уже были попадания на Закарпатье, Львовщине, Волыни, также в Ивано-Франковске, Ровенской области. Зафиксированы попадания во многих других областях: Винницкой, Черновицкой, Хмельницкой, Днепровской, Кировоградской, Запорожской, Житомирской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Черкасской, Харьковской, Херсонской.

«По состоянию на данный момент известно о десятках раненых, и среди них есть дети. К сожалению, шесть человек погибли. …С начала суток было уже по меньшей мере 800 российских дронов, и атака продолжается, в воздушное пространство нашей страны залетают еще дроны», — сообщил Зеленский.

Президент, ссылаясь на данные разведки, предупредил об угрозе пусков ракет против Украины. По его словам, Россия стремится перегрузить ПВО и повлечь как можно больше разрушений.

Утром 13 мая Россия запустила по Украине несколько групп ударных беспилотников по разным направлениям. В ряде регионов продолжается воздушная тревога. В небе над Украиной фиксировали несколько сотен ударных дронов. Мониторинговые паблики сообщают о повторных пусках десятков новых БПЛА.