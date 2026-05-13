Чрезвычайные меры во Франции: 42 дня карантина

Франция повысила уровень готовности после вспышки хантавируса на борту судна MV Hondius, после того как пятеро французских граждан были возвращены в страну, а у одного из них симптомы проявились уже во время эвакуационного рейса.

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню сообщил, что все пятеро пассажиров были немедленно помещены в строгую медицинскую изоляцию. Сейчас они находятся под наблюдением и проходят серию обследований и медицинских оценок.

Решение принято после того, как в последние дни испанские органы здравоохранения совместно с экспертами ВОЗ начали поэтапную эвакуацию пассажиров судна из порта Тенерифе.

Одновременно правительство Франции издало специальный чрезвычайный указ, позволяющий вводить изоляцию и карантин не только для пассажиров судна, но и для лиц, контактировавших с ними и считающихся потенциально подверженными заражению. Согласно указу, срок изоляции может достигать 42 дней. 

Документ также содержит необычную меру: пассажиров отдельных международных рейсов, связанных с маршрутом круиза, попросили связаться с органами здравоохранения и пройти медицинскую оценку риска.

Основные опасения связаны со штаммом Andes хантавируса, который считается относительно редким.

В отличие от большинства разновидностей хантавируса, передающихся главным образом от грызунов человеку, для этого штамма ранее фиксировались отдельные случаи передачи от человека к человеку.

По данным ВОЗ, риск для широкой общественности пока оценивается как низкий. Однако тот факт, что у одного из французских пассажиров симптомы появились уже во время полета, подтолкнул французские власти к особенно жестким профилактическим мерам.

Начальные симптомы заболевания могут напоминать грипп: высокая температура, мышечные боли,  слабость и сильная усталость, головная боль, тошнота и рвота. 

В более тяжелых случаях вирус может вызвать серьезное поражение дыхательной системы и опасные для жизни осложнения.

Франция готовится к дальнейшему наблюдению. Согласно официальному документу, власти смогут продолжать изоляцию и медицинское наблюдение в зависимости от состояния пассажиров и контактировавших с ними лиц под контролем органов здравоохранения и местной полиции. 

Во Франции подчеркивают, что пока речь идет о профилактических мерах, цель которых - исключить риск масштабного распространения инфекции. Одновременно наблюдение за пассажирами судна продолжается и в других странах Европы.

