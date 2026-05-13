Маск снова критикует Белый дом: Где деньги?

Богатейший человек планеты, инноватор, основатель Tesla, SpaceX и владелец соцсети X Илон Маск вновь раскритиковал правительство США: на этот раз за неконтролируемые траты.
Предприниматель заявил, что федеральное правительство США теряет по 2 триллиона долларов ежегодно и «не может свести концы с концами».
«Нет аудиторских проверок. Была одна история: сенатор Коллинз добилась выделения ВМС 12 миллиардов на постройку новых субмарин. Ничего не построили. Тогда на слушаниях она спросила: «Куда делись 12 миллиардов?» Ей ответили: «Мы не знаем». И все. Полный бред. И такое разбазаривание сходит федеральному правительству с рук», - сказал Маск.