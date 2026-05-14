Еще один участник протестов казнен в Иране

В Иране казнили Мохаммеда Аббаси, задержанного во время общенациональных протестов в январе. Приговор привели в исполнение на рассвете в среду в тюрьме Кезель-Хесар в Карадже к западу от Тегерана, сообщила базирующаяся в США правозащитная организация HRANA.

HRANA со ссылкой на информированный источник, близкий к семье Аббаси, сообщила, что сотрудники тюрьмы попросили родственников приговоренного к смертной казни приехать и навестить его, но затем отказали им во встрече после их прибытия.

Источник сообщил, что семья узнала о казни Аббаси по телефону уже после того, как покинула здание тюрьмы.

В прошлом месяце издание Iran International сообщило, что Верховный суд оставил в силе смертный приговор Аббаси и приговорил его дочь, Фатиме Аббаси, к 25 годам тюремного заключения. Она содержится в женском отделении тюрьмы Эвин.

Источники рассказали Iran International, что Аббаси и его дочь подвергались сильному давлению и пыткам во время допросов, также им было отказано в доступе к адвокату на протяжении всего судебного процесса.