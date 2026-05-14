В США новый глава ФРС

Сенат США утвердил Кевина Уорша на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС), сообщает CNBC. Он возглавит Центробанк США в момент, когда президент Дональд Трамп добивается снижения процентных ставок, несмотря на свежие данные по инфляции, усложняющие аргументы в пользу смягчения политики, отмечает телеканал.

В ходе самого напряженного голосования за главу ФРС в истории 56-летний Уорш получил одобрение Сената и сменит Джерома Пауэлла, который возглавлял регулятор с 2018 года, а срок его полномочий истекает в пятницу, 15 мая, указывает CNBC. Сенат проголосовал за утверждение Уорша 54 голосами против 45, завершив многомесячную борьбу вокруг выбора преемника Пауэлла, начавшуюся летом 2025 года.

Трамп не скрывал, что ожидает от Уорша снижения ставок, неоднократно критикуя Пауэлла за слишком жесткую, по мнению президента США, денежно-кредитную политику. Уорш участвовал в гонке, в которой на определенном этапе рассматривалась почти дюжина кандидатов, включая действующих членов совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера и Мишель Боуман.

В то же время утверждение Уорша произошло после публикации на этой неделе данных, показавших, что инфляция остается значительно выше целевого уровня ФРС в 2%, а ценовое давление в производственных цепочках ускорилось до максимума более чем за три года, передает телеканал.

Сенат США 12 мая также утвердил Уорша в совет управляющих ФРС сроком на 14 лет: его кандидатуру поддержал 51 сенатор, против выступили 45. Голосование в основном прошло по партийной линии, однако демократ Джон Феттерман поддержал назначение Уорша.

В 2006–2011 годах Уорш был членом совета управляющих ФРС, на момент вхождения в совет ему было 35 лет, и он был самым молодым членом руководства регулятора, сообщал Bloomberg. Уорш консультировал Трампа по вопросам экономической политики во время его первой предвыборной кампании. Трамп еще в 2017 году думал назначить его главой ФРС, но тогда выбрал Джерома Пауэлла.