«Один дома»: неожиданное признание Вэнса

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что чувствует себя одиноко в Белом доме, пока президент Дональд Трамп находится в отъезде.
«Итак, как вы знаете, президент прибыл в Китай несколько часов назад. Я всегда... вы, возможно, знаете, что из-за протоколов Секретной службы я не путешествую за пределами страны с президентом Соединенных Штатов. Так что в такие дни я иногда чувствую себя Маколеем Калкиным в фильме «Один дома». Я захожу в Белый дом, и там очень тихо, никого нет, и мне... требуется немного времени, чтобы точно понять, что происходит», — сказал вице-президент США.
May 13, 2026