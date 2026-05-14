Трамп оставил Вэнсу секретное письмо на случай своей гибели

Советник Белого дома по борьбе с терроризмом Себастьян Горка рассказал журналистам, что президент США Дональд Трамп оставил для вице-президента Джей Ди Вэнса «точные инструкции» на случай своей гибели во время второго срока. Об этом пишет Daily Mail.
В документе описан сценарий ответного удара в случае убийства президента США.
Ранее Трамп уже говорил, что прикажет «стереть Иран с лица земли», если Тегеран организует покушение на него. Сейчас разговоры об угрозах усилились из-за визита президента в Китай. Горка даже допустил сценарий с «чем-то в воздухе», после чего человек может заболеть только через месяц. Впрочем, он тут же добавил, что считает охрану Трампа «очень надежной».