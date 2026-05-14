Зеленский предложил Drone Deal Румынии

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением сотрудничать с Румынией в специальном формате Drone Deal. Об этом глава государства сообщил в Facebook.

Новый формат он озвучил на встрече с румынским президентом Никушором Даном. Стороны договорились, что их команды проработают все подробности.

Отдельное внимание во время встречи было уделено евроинтеграции Украины.

«Мы рассчитываем как можно скорее перейти к открытию переговорных кластеров, и поддержка со стороны Румынии в этом вопросе для нас важна», - сообщил президент Украины.

Зеленский отметил, что подняли также вопросы реализации договоренностей, достигнутых во время визита президента Украины в Бухарест в начале весны.

По его словам, Украина ценит солидарность Румынии и готова работать совместно ради безопасности региона, усиления Европы и приближения справедливого мира.

Зеленский выразил благодарность Никушору Дану за приглашение на саммит Бухарестской девятки и подчеркнул важность технологической кооперации с союзниками.