Бывший глава Офиса Зеленского отправляется в СИЗО: денег на залог нет

«В СИЗО планирую взять самое необходимое, а 140 млн грн у меня нет, буду подавать апелляцию. У меня достаточно знакомых и друзей, чтобы помочь мне внести залог», - добавил он.

Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что отправляется в СИЗО, так как у него нет средств для внесения залога.

Суд отправил экс-главу Офиса президента Украины Андрея Ермака под стражу на два месяца с возможностью внесения залога в размере 140 млн гривен, пишут украинские СМИ.

Сам Ермак отрицает обвинения, выдвинутые против него по делу об отмывании денег. Вчера, выйдя к журналистам после заседания суда в Киеве, он заявил: «Я отвергаю все обвинения. И также хотел бы отметить, что начиная с 5 утра 24 февраля 2022 года я практически постоянно находился и жил в офисе президента». По его словам, из офиса он выезжал только на фронт с президентом, а также за границу по дипломатическим вопросам.

Прокурор заявила, что Ермак может скрыться от следствия, поскольку у него есть «профессиональные и социальные связи в органах власти и за пределами Украины», а также четыре дипломатических паспорта.