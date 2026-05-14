Фирдовси Умудов вновь в стенах Федерации борьбы Азербайджана

Возглавил Комитет специалист по связям с общественностью Гусейн Алиев. Также в него вошли глава управления спорта в Национальном олимпийском комитете Гасанага Рзаев, председатель Комиссии Fair Play НОК Хазар Исаев, заслуженный тренер Азербайджана Фирдовси Умудов и член Коллегии адвокатов, секретарь Комитета Алибаба Алиев.

В Федерации борьбы Азербайджана учрежден Этический и дисциплинарный комитет.

В этом списке особо стоит выделить Фирдовси Умудова, ранее занимавшего посты главного тренера сборной Азербайджана по вольной борьбе и вице-президента Федерации. Сегодня он является вице-президентом Федерации тяжелой атлетики Азербайджана, а также входит в Консультативную группу при президенте Международной федерации тяжелой атлетики.

В первом заседании Этического и дисциплинарного комитета принял также участие генеральный секретарь Федерации борьбы Пярвин Пириев.

Были утверждены Этический кодекс, устав Комитета, а также дисциплинарные правила и правила решения споров.

Члены Комитета избраны сроком на четыре года. Главная задача Комитета - оценка неэтичных действий, организация превентивных мероприятий, контроль за Fair Play, введение санкций и т.д.