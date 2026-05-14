Крупная атака России на Украину: цель – Киев. Разрушены дома, пожары, жертвы

Россия в ночь на четверг, 14 мая, нанесла массированный удар по Киеву с применением ракет и беспилотных летательных аппаратов. В городе прогремели взрывы. В Дарницком районе украинской столицы частично обрушилась жилая многоэтажка. Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко и мэр города Виталий Кличко сообщали о разрушениях и в других частях Киева: в Днепровском районе на востоке города в результате падения обломков БПЛА вспыхнул пожар на крыше жилой пятиэтажки; кроме того, беспилотник попал в частный дом, загорелись несколько гаражей и припаркованный автомобиль.

На севере Киева обломки попали в квартиру на 12-м этаже жилого дома, при этом также вспыхнул пожар, написал в Telegram Кличко. В Шевченковском, Соломенском и Оболонском районах повреждены нежилые помещения. В Соломенском районе на парковке у бизнес-центра горел автомобиль. В Дарницком районе возник пожар на АЗС, указал мэр. В Голосеевском районе обломки упали на бизнес-центр и на проезжую часть. Ткаченко пишет, что в результате ночного удара по Киеву по меньшей мере один человек погиб, 16 получили ранения. Утром 14 мая РФ во второй раз осуществила комбинированный удар по Киеву. По данным Воздушных сил, в 06:29 (07:29 по Баку) было снова зафиксировано, что на Киев летит группа ударных беспилотников и ракета, спустя несколько минут в украинской столице раздалась серия громких взрывов. Последствия повторной атаки пока неизвестны. Не прекращаются сообщения о беспилотниках, приближающихся к украинской столице и другим городам. Воздушная тревога в Киеве и нескольких других регионах Украины продолжается. Украинская Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что из поврежденного многоэтажного жилого дома в Дарницком районе Киева спасены 10 человек, однако работы на месте происшествия продолжаются. В результате российского удара обрушилась целая секция жилого дома.

В ночь на 14 мая Киевская область также попала под комбинированную российскую атаку, в результате которой пострадали люди, повреждены дома и автомобили, вспыхнули пожары. Начальник Киевской ОВА Николай Калашник сообщил в соцсетях, что «всю ночь Киевщина находилась под массированной вражеской атакой. Враг бил дронами и ракетами по мирным населенным пунктам... К сожалению, в Бориспольском районе пострадали пятеро человек. Мужчину и женщину с осколочными ранениями госпитализировали в местную больницу. Еще трем женщинам медицинскую помощь оказали на месте». Отмечается, что последствия атаки зафиксированы в шести районах области. Взрывы были также слышны в Кременчуге Полтавской области. Город и район атаковали и десятки дронов.