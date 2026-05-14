Cи пригрозил: Между Китаем и США может быть конфликт

Если с Тайванем «будут обращаться неправильно», то между Китаем и США «возникнут столкновения и даже конфликты, что поставит под угрозу любые отношения». Об этом заявил лидер КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Дональдом Трампом. Си добавил, что «независимость Тайваня и мир в Тайваньском проливе так же несовместимы, как огонь и вода».

*** 08:57 Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг, 14 мая, устроил прибывшему в Пекин президенту США Дональду Трампу торжественную встречу. Главу Белого дома встречали в столице КНР с воинскими почестями, сообщают западные СМИ. После прибытия в центр Пекина Трамп и Си Цзиньпин приняли военный парад, а затем вошли в Дом народных собраний — здание китайского парламента. Трамп и Си пожали друг другу руки под прицелом телекамер. Президент США сказал: «Для меня большая честь быть вашим другом, и отношения между Китаем и США будут лучше, чем когда-либо прежде». По словам Трампа, у двух стран «фантастическое общее будущее». «Мы хорошо ладим, у нас были трудности, но мы с ними справились. Кто-то может этого не знать, но, если у нас были проблемы, мы их очень быстро решали, — сказал Трамп. — Я вам звонил, а вы звонили мне. Я всем говорю, что вы — прекрасный лидер».

В свою очередь, Си Цзиньпин заявил: «За нашей встречей следит весь мир. Сейчас по всему миру все быстрее происходят изменения, которых не было целый век, а международная ситуация постоянно меняется и остается турбулентной». Си также выразил надежду, что США и Китай смогут преодолеть «Ловушку Фукидида». Этот термин, получивший название по имени древнегреческого историка и полководца Фукидида, означает страх традиционно сильной страны перед новой силой, который приводит к конкуренции и конфликту. «Можем ли мы вместе справиться с глобальными вызовами и принести в мир больше стабильности? — спросил китайский лидер. — Можем ли мы в интересах нашего мира, наших двух народов и будущего человечества построить более светлое будущее для наших двухсторонних отношений?» Председатель КНР выразил уверенность, что обе державы должны быть «партнерами, а не соперниками», поскольку это не только выгодно обеим сторонам, но и представляет «благо для всего мира». По сообщению агентства «Синьхуа», встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина уже завершилась. Переговоры длились чуть менее двух часов. В зале заседаний также находились главы нескольких ведущих американских компаний, включая Tesla и Apple. Одной из ключевых тем переговоров Трампа и Си, как ожидалось, должна стать война США и Израиля с Ираном. По словам госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио, в Вашингтоне рассчитывают на помощь КНР в снятии иранской блокады с Ормузского пролива. Рубио указал, что Пекин также заинтересован в разблокировании этой стратегически важной акватории, поскольку там застряли в том числи и китайские корабли. Кроме того, экономика Китая ориентирована на экспорт и страдает от глобальных последствий энергетического кризиса, снижающего спрос на китайские товары.